Le futur contrat de gestion de la RTBF est en cours de finalisation

Le futur contrat de gestion confirme que l’une des missions de la RTBF est d’informer le public. Il précise aussi qu’il lui revient d’utiliser les médias les plus pertinents pour toucher le public le plus large possible. Radio (les chaînes radio de la RTBF), TV (les chaînes TV de la RTBF), site internet, plateforme telle qu’Auvio et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, TikTok, par exemple) sont autant de moyens que la RTBF a à disposition pour diffuser son offre.

Il y a, par exemple, des publics qui ont toujours baigné dans internet et les réseaux sociaux et qu’il faudra pouvoir toucher. Pour atteindre ces buts, le contrat de gestion stipule que la RTBF devra pouvoir s’adapter à toutes les évolutions technologiques.