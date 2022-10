Le futur bataillon belgo-luxembourgeois sera caserné à Arlon, Marche et Diekirch

La Belgique et le Luxembourg ont signé jeudi une déclaration d'intention fixant l'implantation de leur futur bataillon de reconnaissance binational, une nouvelle unité terrestre de 700 militaires qui sera casernée à l'horizon 2030 à Arlon, où se situera son état-major, avec des "" à Marche-en-Famenne et Diekirch (Grand-Duché).

Cette déclaration a été signée par les ministres de la Défense des deux pays, Ludivine Dedonder et François Bausch, en marge d'une réunion ministérielle au siège bruxellois de l'Otan, a constaté l'agence Belga.

Ce bataillon, fort de plus de 700 personnes, devrait être équipé de différents véhicules de reconnaissance spécialisés et capables d'interopérer avec les équipements du programme CaMo (Capacité Motorisée) - en cours d'acquisition par la Défense belge dans le cadre d'un "partenariat stratégique" avec la France, ont précisé les deux ministères dans un communiqué conjoint.

"La signature de ce jour est une nouvelle illustration de notre volonté commune de contribuer concrètement à la construction de l'Europe de la Défense. Le bataillon binational et ses antennes seront implantés dans des installations rénovées situées à Arlon, Diekirch et Marche-en-Famenne. Cette nouvelle coopération avec le Luxembourg s'inscrit dans une suite logique d'autres partenariats développés au fil du temps tels que l'unité binationale BNU A400M qui gère la flotte commune de huit aéronefs (de transport) A400M ou de déploiements conjoints de nos militaires en opération", a souligné Mme Dedonder, citée par le communiqué.

"Avec la signature de cette nouvelle déclaration d'intention la coopération exemplaire entre la Belgique et le Luxembourg en matière de défense entame un nouveau chapitre. La création de ce bataillon binational servira comme projet de coopération de référence au niveau européen pour augmenter l'efficience et l'efficacité de nos forces armées. Il permettra également d'augmenter l'interopérabilité entre nos armées, qui est devenue d'autant plus importante au niveau de l'OTAN depuis les événements en Ukraine", a quant à lui déclaré M. Bausch.

"Le bataillon générera également des opportunités de coopération additionnel entre nos deux pays et au niveau européen, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité au sein de l'Alliance (atlantique) et de l'Union européenne", a ajouté le ministre luxembourgeois.

Il a souligné devant quelques journalistes que la mise sur pied de ce bataillon représentait pour le Luxembourg "le projet le plus important" en termes de capacité militaires pour les prochaines années. "C'est un projet phare pour augmenter nos dépenses de défense", a-t-il ajouté en remerciant "les amis belges".

Le Grand-Duché est régulièrement montré du doigt au sein de l'Otan pour la faiblesse de ses dépenses de défense (0,58% du Produit intérieur brut, là où l'Otan incite ses Etats-membres à atteindre les 2% en 2024). Le gouvernement luxembourgeois vise toutefois 0,72% pour 2024 et un pour cent du PIB en 2028.

Selon le texte de la déclaration, l'implantation du bataillon de reconnaissance binational aura Arlon - un site que Mme Dedonder a qualifié d'"emblématique" car il abritait autrefois l'école d'infanterie - comme "centre de gravité" et une "empreinte importante" au Grand-Duché de Luxembourg.

La mise en place conjointe doit se dérouler en trois phases, entre 2028 et 2030. La phase initiale sera axée sur Marche-en-Famenne pour la partie belge et Diekirch pour la partie luxembourgeoise avec une intégration initiale à Marche-en-Famenne - qui es déjà l'une des principales garnisons de la composante Terre. Suivra la phase intermédiaire, marquée par l'implantation graduelle du bataillon de reconnaissance binational à Arlon et par la mise en service progressive des installations au Luxembourg. La phase finale sera marquée "par une intégration maximale", avec Arlon comme centre de gravité et avec une empreinte importante au Grand-Duché, précise la déclaration.

Selon Mme Dedonder, la création de cette unité répond également aux demandes de l'Otan, qui insiste pour la Belgique se dote d'une deuxième brigade.