Il est tellement populaire que certains députés conservateurs ont officiellement désigné le fusil AR-15 "le fusil national des Etats-Unis". Selon un décompte non exhaustif effectué par des chercheurs de l’Université de Georgetown en 2021, plus de 24 millions d’Américains détiendraient un fusil AR-15. Et si l’on part du principe que chaque propriétaire possède plusieurs armes, le nombre total d’AR-15 en circulation pourrait s’élever à plus de 44 millions.

Dans un marché de l’armement qui enregistre des ventes exponentielles, ces fusils d’assaut représentent environ un quart des ventes. Le secteur pèse plus de 80,7 milliards de dollars de revenus en 2022, c’est 4 fois plus qu’en 2008 (19,1 milliards) selon la National shooting sport foundation, l’association qui regroupe les professionnels du secteur. Et le succès ne se dément pas, en 2022, il serait 4,2 millions de nouveaux propriétaires d’armes.