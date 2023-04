Le Fuse pourrait déménager à la gare du Midi

Le fuse a fêté ses 29 ans ce week-end. Pour l’occasion, la célèbre boîte de nuit de la rue Blaes a déplacé ses DJ, ses bars et ses pistes de danse dans un endroit d’exception : les Quadrilatères, un vaste espace intérieur impressionnant et désaffecté depuis 20 ans, qui cherche un nouvel exploitant.

Autant dire que pour le Fuse, qui connaît de sérieux soucis de voisinage avec les décibels qu’elle émet, l’opportunité de s’installer dans un lieu sans voisins est tentante. "Des endroits comme celui-ci, il n’y en a pas deux à Bruxelles. Mais ce n’est pas nous qui décidons", confie Andy Walravens, l’un des responsables de la discothèque.

Un projet d’occupation durable qui rassemble le Fuse, mais aussi plusieurs acteurs de la culture est d’ailleurs en discussion avec la Région, la SNCB et la commune de Saint-Gilles. A priori, le bourgmestre de St-Gilles Jean Spinette accueille l’idée avec enthousiasme : "Dans leur programme, ils ont même quelque chose de très intéressant pour le quartier avec non seulement des activités de jour - terrasse et Horeca- mais aussi des projets sociétaux intéressants, y compris en lien avec des projets qui avaient été émis de skatepark".