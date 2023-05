C’est au printemps qu’il faut bouturer les fuchsias. Le sommet d’une tige est prélevé. On enlève les feuilles à la base de cette bouture ainsi que les boutons floraux. Pour éviter que la bouture ne se dessèche par transpiration, la surface des deux à quatre feuilles laissées en place peut être réduite avec une paire de ciseaux. Piquée dans un substrat pour bouturage gardé humide, placée à la chaleur et à l’ombre, la bouture s’enracine rapidement. Trois semaines après le bouturage, le jeune fuchsia se met à pousser et à préparer sa floraison. Il est ainsi possible d’offrir des cadeaux à ses amis jardiniers.