Toujours de la grisaille prévue demain. Les bancs de brouillard resteront fréquents le matin dans le sud-est du royaume. Il y aura aussi de faibles chutes de neige sur le Hainaut, les provinces de Namur et Liège, la région bruxelloise et le Limbourg. Les flocons deviendront plus rares au fil des heures et se cantonneront aux provinces de Namur et Luxembourg, tandis qu’ailleurs le temps sera sec mais bien gris. Pas de dégel en perspective dans l’est du territoire avec des maxima de -4 à -1°C entre les Hautes Fagnes et Virton. On attend de 0 à 2°C dans les autres régions.