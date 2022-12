Le froid s'installe la nuit prochaine

Les nuages bas sont déjà bien présents sur le sud-est du pays et la visibilité y est très localement réduite. Dans un tout premier temps, le ciel sera encore un peu dégagé sur la région côtière et l’ouest du pays d’une manière générale. Dans le courant de la matinée, des nuages un peu plus menaçants accompagnés de quelques rares averses parfois hivernales descendront de la frontière néerlandaise vers la Campine puis l’est du pays. La limite pluie-neige devrait se situer vers 200m mais vu les quantités assez faibles, on n’envisage pas de tenue au sol dans u premier temps.