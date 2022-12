Le froid s'installe, comment allez-vous faire ces prochains jours ?

France, une auditrice de Tilff, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne sais pas ce que je vais faire. J’ai vécu les inondations à Aywaille et je me suis retrouvée à la rue. J’ai trouvé un appartement à Tilff qui a été réparé après les inondations, mais l’humidité commence à ressortir. La régularisation de Liège est arrivée et je ne peux pas payer en plusieurs fois donc les huissiers arrivent. Le chauffage ne tournera pas demain, ce n’est pas possible. Il fait 13 degrés pour l’instant chez moi, je n’avais jamais connu ça. J’ai des plaids, des gros pulls et des chaussons, j’ai aussi mon chien qui me soutient."