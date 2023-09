Le froid, le gel et la neige ne font pas "disparaître" le réchauffement climatique

Le climat, lui, est une photographie beaucoup plus vaste, dans l’espace et dans le temps. Il s’intéresse aux événements à une échelle géographique beaucoup plus large, voire sur l’ensemble de la planète, et sur des périodes d’au moins trente ans.

Déduire que le réchauffement climatique n’a pas lieu à partir d’un événement isolé est une aussi grosse erreur que de déduire que toutes les pommes d’un panier sont pourries alors qu’on n’en verrait qu’une seule. En rhétorique – l’art de manipuler le discours -, on appelle ce type de technique du picorage, en anglais du cherry-picking.

C’est un procédé de présentation qui consiste à mettre en évidence le cas qui, précisément, accrédite son opinion - même si ce cas est isolé - et à passer sous silence tous les cas qui la contredisent. Sur l’image qui suit, nous conclurions donc qu’il n’y a plus de pomme propre à la consommation parce qu’elles sont toutes pourries.