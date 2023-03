Le froid est loin d'être un ennemi pour les Prunus et les fleurs hivernales

Le Prunus est un arbuste fruitier qui peut donner des pêches, des abricots ou encore des cerises. Il est très robuste car il peut supporter des températures allant jusqu'à -30°C. On le retrouve en Europe, en Afrique et en Asie où il est symbole de force. En effet, quand il gèle, il se fige et attend des jours meilleurs pour se relâcher et s'épanouir. Le Prunus peut aussi servir de haie ou encore de clôture.