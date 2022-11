Le frelon asiatique profite de la douceur de l’automne et inquiète les apiculteurs

Cette activité prolongée n’est pas une bonne nouvelle pour les apiculteurs. A Mouscron, Christophe Gruwier s’inquiète pour les ruchers : "Ces frelons vont avoir un impact bien plus longtemps sur les ruchers et ça peut être dévastateur parce que c’est maintenant que les abeilles constituent leurs réserves pour passer l’hiver." Les apiculteurs mouscronnois ont donc organisé la riposte, en proposant un pot de miel aux habitants qui repèrent et dénoncent un nid de frelons asiatiques. La démarche a déjà permis d’en repérer deux. "Les 19e et 20e cette année, rien que sur le territoire mouscronnois. Quand on sait qu’il y a 3 ans, on n’en avait repéré qu’un seul… La courbe est exponentielle."

L’urgence est donc de limiter la prolifération du frelon asiatique chez nous. Cet automne dans chaque nid, ce sont en effet potentiellement 200 femelles fondatrices qui prendront leur envol pour fonder les colonies de l’an prochain. En cas d’hiver doux, le taux de survie de ces futures reines sera important. Il est donc capital de signaler chaque nid via le site biodiversite.wallonie.be pour solliciter l’intervention d’un professionnel.