Le frelon asiatique inquiète les apiculteurs

Actif dès le printemps, le frelon asiatique sévit surtout à partir du mois d’août et pendant toute la durée de l’automne. D’abord observé en France il y a plus de 15 ans, il est apparu en Belgique pour la première fois en 2016.

Cette espèce exotique invasive, qui s’attaque aux abeilles, suscite une vive inquiétude chez les apiculteurs. "Comme la biodiversité au niveau des insectes est aujourd’hui très limitée chez nous et cela, malheureusement, à cause de l’utilisation des insecticides, le frelon asiatique se sert dans les ruches" explique José Artus, apiculteur à Ferrières " les frelons volent de manière stationnaire devant les ruches et attrapent les abeilles et ça, des dizaines de fois par jour. Comme la colonie se développe à partir du mois de mai, il faut plusieurs mois pour que celle-ci se multiplie en nombre d’individus et elle devient ainsi ravageuse à partir de l’été, au mois d’août,et les ruches peuvent ainsi être complètement décimées".