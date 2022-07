Le frelon asiatique est capable de vous projeter de l’acide dans les yeux : voici comment le reconnaître et comment s’en débarrasser

Abel est impressionné, mais pas fou. La piqûre du frelon est douloureuse. En plus, l’insecte est capable de pulvériser une sorte d’acide à hauteur des yeux.

Certains voisins, allergiques, ont fermé leurs fenêtres, alors, Abel a appelé l’un de ses amis, désinsectiseur. Il s’appelle Michael Debière. Et le frelon asiatique, il sait comment s’en débarrasser : "ce qu’on va faire c’est qu’on va injecter une poudre très volatile au sein du nid, et l’insecte va disperser cette poudre dans le nid et être très vite neutralisé".

On peut aussi appeler les pompiers. Le 112. Il est aussi conseillé de signaler le nid à la Région wallonne sur le site observatoire.biodiversite.wallonie.be

Mais ce qui est sûr c’est qu’il faut agir maintenant, selon notre désinsectiseur : "c’est important parce que ce nid primaire va développer un autre nid secondaire qui va être greffé à la cime d’un arbre entre 8 et 40 mètres de haut". Bien moins accessible que le nichoir d’Abel. De surcroît, ce nid va servir, pendant l’hiver à éduquer une centaine de reines. Au printemps, chaque survivante sera à la tête d’un nouveau nid dans nos jardins et nos campagnes.