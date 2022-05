Le Français Romain Grégoire remporte la Flèche Ardennaise devant Lennert van Eetvelt

Privée de deux ans d’histoire en raison de la crise sanitaire, la Flèche Ardennaise cycliste (1.2) a été remportée dimanche par le jeune Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ Continentale) devant Lennert van Eetvelt (Lotto-Soudal DT) et le Britannique Thomas Gloag (Trinity Racing).

Grégoire, champion d’Europe et vice-champion du monde des juniors en 2021 et, cette saison, vainqueur de GP Palio del Recitio, de Liège-Bastogne-Liège U23 et du Tour du Belvédère, a succédé au palmarès de la course liégeoise au Suisse Simon Pellaud, qui s’était imposé en 2019 devant le Français Romain Bacon et le Suisse Martin Schäppi.

Organisée autour de Herve ces dernières années, la Flèche Ardennaise 2022 a élu domicile à Stavelot pour une nouvelle mouture de la course se déclinant sur 168,1 kilomètres pimentés par 19 difficultés répertoriées, dont les côtes de Wanne, Stockeu, Rosier, ou encore de la Haute-Levée.

De nombreuses échappées ont animé la journée. La situation a basculé dans la finale à l’avantage de Romain Grégoire, qui a intégré un groupe de cinq coureurs en tête de la course, à 15 kilomètres de l’arrivée. Malgré une action de Lennert van Eetvelt à moins de quatre kilomètres de l’arrivée, le succès du jour est revenu au Français Romain Grégoire, devant van Eetvelt et Gloag.