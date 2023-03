Le français ne s’appauvrit pas mais devient plus rationnel, selon la linguiste Anne-Catherine Simon

En matière de syntaxe – c’est-à-dire la manière de construire les phrases – les évolutions sont beaucoup plus lentes et beaucoup plus difficiles à percevoir et conscientiser. Ainsi, depuis plusieurs décennies, les linguistes constatent l’évolution de l’accord du participe passé employé avec le verbe "avoir".

"Normalement, explique Anne-Catherine Simon, quand on construit un participe passé avec le verbe avoir, on l’accorde avec le complément direct du verbe quand celui-ci précède. Et donc l’on va dire : "Les fleurs que j’ai offertes". Et ce que l’on entend majoritairement aujourd’hui, y compris dans des discours très formels, c’est : "Les fleurs que j’ai offert… à ma mère pour sa fête", par exemple. On n’accorde plus le participe passé, ou en tout cas de moins en moins. Et c’est probablement une évolution qui est irréversible."