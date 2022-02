Le Français Ludovic Chorgnon réussit le premier ultra triathlon dans des conditions polaires

"Le plus dur a été la natation, physiquement et émotionnellement. Au moment où tu rentres dans une piscine dans un lac gelé, que le froid t’envahit, tu sais que c’est dangereux, c’est une sacrée charge ! T’as beau te préparer, quand t’es dedans c’est super dur, tu sens ton coeur ralentir, les membres s’engourdir, faut pas paniquer", raconte à l’AFP Chorgnon, qui a souffert aussi sur le vélo.

"C’est là où j’ai le plus peiné. En vélo t’as peur de te vautrer, j’étais à plus de 40 km/h sur certaines descentes, tu serres les fesses ! J’ai sous-estimé les montées et les descentes", poursuit le coureur de l’extrême, suivi par un médecin tout au long du défi.

Le sportif de 50 ans, qui avait déjà accompli un record en enchaînant 41 ultra triathlons en 41 jours en 2015, a observé des phases de transition durant le record, et connu deux "coups de pompe", dont le premier quand il est passé du vélo à la course à pied.

"Malgré l’expérience, je me suis fait avoir et j’ai transpiré. Et en une minute tout bascule, l’eau qui glace sur toi, tu claques des dents", se souvient-il.

Installé à La Réunion depuis l’été dernier, il s’était notamment préparé en courant dans un congélateur de supermarché à moins 23 degrés.

"C’était une merveilleuse expérience de vie, je vais l’emmener avec moi jusqu’au bout, je sais ce que je suis capable de ressortir comme ressources quoi qu’il m’arrive" conclut le triathlète qui a d’autres records dans son viseur.