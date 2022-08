Le Français Léo Bergère champion d’Europe du triathlon, Geens cinquième : "C'était une course collective"

Interrogé à notre micro à l’issue de la course, Jelle Geens s’en voulait après un départ à la nage raté. "Je suis venu ici pour la médaille d’or mais ma natation n’était pas bonne. Je ne pouvais pas faire mieux que la cinquième place. J’ai bien performé en course à pied et vélo mais j’ai loupé les 300 premiers mètres en natation. La France était très forte ce samedi".

Sans ce problème en natation, le triathlète de 29 ans aurait-il pu viser la victoire ? "Peut-être car je suis le plus fort en course à pied. Il m’aurait fallu un meilleur départ, ce n’était pas facile. L’ambiance était cependant chouette avec beaucoup de Belges venus nous encourager".

Le Belge devra vite tourner la page avant le triathlon mixte qui l’attend dès ce dimanche à 18h.

De son côté, Bergère était ravi après ce titre et soulignait le travail d’équipe. "C’était une course collective car on a vraiment travaillé sur le vélo ensemble pour garder cet écart. C’est magique de voir les deux copains terminer deuxième et troisième. On essaie d’en profiter au maximum. Je me mettais moi-même la pression, c’était plus de l’ambition que de la mauvaise pression. Je m’attendais à une concurrence sévère et je n’ai pas été déçu".

Avant de conclure. "Mes prochains objectifs ? Deux Grands Prix en France avant une course à Cagliari et tenter de garder ma place sur le podium mondial en novembre prochain à Abou Dabi".