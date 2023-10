Le Français Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step) poursuivra sa carrière chez Arkéa-B&B Hotels

Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step) évoluera, à partir de la saison 2024, sous les couleurs d'Arkéa-B&B Hotels, a annoncé ce lundi l'équipe cycliste française. Le Français s'est engagé pour deux ans.

Florian Sénéchal, 30 ans, évoluait depuis 2018 au sein de l'équipe Quick-Step. Entre 2014 et 2017, il avait roulé pour Cofidis.

Florian Sénéchal compte cinq victoires à son palmarès, dont une étape du Tour d'Espagne 2021 et le titre de Champion de France sur route en 2022.

Il quitte le Wolfpack alors que les rumeurs de fusion entre Soudal Quick-Step et Jumbo-Visma s'intensifient.

Au sein d'Arkéa-B&B Hotels, il aura un rôle dans les classiques et dans le train du sprinteur Arnaud Démare, qui a rejoint l'équipe le 1er août.

La signature de Démare a d'ailleurs "compté" dans le choix de Sénéchal, a confié ce dernier dans un communiqué de sa nouvelle équipe. "Nous nous entendons bien lui et moi. Arnaud sera un super leader, je le sais. Notre entente va vite porter ses fruits."

Florian Sénéchal explique avoir été convaincu après un échange avec Emmanuel Hubert, le manager général d'Arkéa-B&B Hotels.

"Emmanuel a su trouver les mots, m'a tout de suite mis en confiance, et m'a expliqué très vite ce qu'il attendrait de moi, et qu'elle serait ma place au sein de sa formation", a indiqué le coureur français. "La liberté qu'il entend me donner parfois et la mission qu'il veut me confier dans le futur train de sprinteurs d'Arnaud Démare m'ont plu."