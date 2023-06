Le français en danger ? Pas si sûr d'après des linguistes

En comparant les résultats d’une dictée, Les arbres, de Fénelon, faite à la fin du 19e siècle et rééditée dans les années 1980, on se rend compte que, "le niveau a considérablement monté. Alors, on a continué à faire cette dictée tous les 7 – 10 ans, et là, on constate effectivement une certaine baisse de niveau. Mais si on va un peu plus loin dans l’analyse, on constate que ce sont plutôt des fautes moins graves qu’avant. Par exemple, quand vous prenez la dictée du 19e, les fautes très courantes c’est de mal couper les mots, on colle le déterminant, on colle deux mots ensemble. Ce type de faute là a plutôt disparu et ce qu’on constate ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, qui sont écrits de la même façon, ce qui est quand même un peu moins grave".