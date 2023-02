Le Français Alexis Pinturault champion du monde du combiné à domicile

Le Français Alexis Pinturault a remporté le combiné aux Mondiaux de ski alpin à Courchevel mardi, première course masculine de la compétition, dans la station où il a en partie grandi.



Meilleur temps du Super G, Pintu était en position de force avant le slalom. Il a signé le troisième temps dans cette discipline et a résisté à la concurrence. Il s'impose au final avec 10 centièmes d'avance sur Marco Schwarz et 44 centièmes sur Raphaël Haaser, un duo autrichien.