Le Franc’Off, concours des Francofolies de Spa, est de retour avec une nouvelle formule. La demi-finale s’est déroulée ces 23 et 24 mai au Centre Culturel de Huy, dans le cadre du festival Les Québecofolies. Les trois artistes qui ont eu les faveurs du jury, composé de professionnels belges, français et québécois, sont : Lou K, Major Dubreucq et Bérode.