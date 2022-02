Le foyer Shekina déménage à Evere pour mieux accueillir les enfants en difficulté ou en danger.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, quatre mille sept cents enfants environ vivent en institution (foyers dépendant de l’aide à la jeunesse, internats, pouponnières, homes d’accueil) suite à une décision de placement. Des institutions parfois anciennes et qui ne correspondent plus toujours aux besoins des enfants vivant en communauté. L’ancien bâtiment occupé par le foyer Shekina à Schaerbeek était un bon exemple. Cette structure héberge à l’année 15 enfants de 3 à 18 ans, des enfants et adolescents obligés de se partager des chambres de 4 lits, et juste une petite cour pour se défouler. Heureusement, ils déménageront bientôt à Evere dans des locaux lumineux et confortables avec un grand jardin et des espaces qui permettent d'échapper à une trop grande promiscuité.