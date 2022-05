Le fossé orgasmique : les inégalités entre hommes et femmes, aussi lors de nos rapports sexuels

Le contexte culturel joue également beaucoup. Que ce soit dans des livres, des films, des séries, des magazines "féminins", ou mêmes dans de la pornographie, c’est souvent le plaisir et la perspective de l’homme qui sont mis en avant. En étant beaucoup moins représenté, l’orgasme féminin en devient moins connu, plus ostracisé.

La méconnaissance de l’orgasme, et des différences entre un cycle orgasmique féminin et un cycle orgasmique masculin, est encore très répandue. Par exemple, on pense encore que les deux partenaires doivent avoir un orgasme en même temps, or c’est une pratique très compliquée. Les femmes mettent plus de temps que les hommes à avoir un orgasme, il est donc physiquement normal que les partenaires n’en aient pas simultanément, et Camile Nerac souligne qu’il ne faut pas que cela devienne le but de la relation, comme c’est encore trop souvent le cas. Elle nous donne quelques pistes pour faire en sorte que la relation sexuelle soit un plaisir pour l’homme et pour la femme.