Le Forum des organisations juives rejette le rapport "antisémite" d'Amnesty

Le rapport d'Amnesty parle de ségrégation et de dépossession à grande échelle de terres et de biens palestiniens, d'homicides, de déplacements forcés et de restrictions drastiques à la liberté de circulation, ainsi que du déni de nationalité et de citoyenneté des Palestiniens. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme, Israël est ainsi coupable d'apartheid dans son traitement des Palestiniens et ceux-ci sont considérés comme "un groupe racial inférieur".

Le Forum rejette ces allégations et parle d'un rapport antisémite. L'organisation faîtière rappelle également qu'à l'intérieur des frontières reconnues de l'État d'Israël, "tous les citoyens sont égaux devant la loi" et que les Palestiniens de la zone gérée par l'armée peuvent s'adresser à la plus haute juridiction civile.