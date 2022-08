Le Forum de Liège a 100 ans !

A l’occasion de son 100e anniversaire, le Forum de Liège convie le public à différents rendez-vous festifs durant les mois de septembre et d’octobre.

Au programme, deux soirées en compagnie de Patrick Bruel, une pièce de théâtre avec Vanessa paradis, un après-midi cinéma à l’ancienne mais aussi un spectacle spécialement créé pour cet événement : "Le spectacle des 100 ans". "Nous avons confié à Alex Vizorek et à Pierre Theunis les rôles de maîtres de cérémonie. C’est un spectacle évocation. Nous allons donc partir de septembre 1922 pour arriver au 30 septembre 2022. On va passer en revue toutes les anecdotes, on va se souvenir de tous les chanteurs qui sont passés ici, de l’avènement du rock, les années yé-yé, le cinéma évidemment et la présence de la Metro-Goldwyn-Mayer, la guerre… On aura d’ailleurs l’occasion aussi de voir des archives. Et donc, on va revivre 100 ans d’émotions !" explique le Directeur du Forum de Liège, Simon Bouazza.