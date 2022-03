Le Forum antique de Bavay, sous couverture : un parcours couvert ouvrira bientôt ses portes

Le forum antique de Bavay, actuellement en rénovation, rouvrira bientôt ses portes aux passionnés d'Histoire de la Rome antique. Les travaux autour du parcours couvert se termineront en mai 2022.

La ville de Bavay située dans le Nord, en France, pourrait s’appeler Bavais la romaine. Pendant l’empire romain, Bagacum fut la capitale des Nerviens. Le forum aux impressionnantes dimensions, 240 mètres de long sur 110 de large, est le plus grand de l’empire romain, après Rome et Carthage. Il atteste de l’importance de la cité qui rayonnait sur un vaste territoire s’étendant entre les rives de la Sambre et de l’Escaut, englobant les villes actuelles de Cambrai et de Bruxelles.