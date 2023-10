Le Forthegilla intermedia 'Blue Shadow', un arbuste beau au printemps et à l’automne

À la recherche d’un arbuste facile à vivre et pourtant exceptionnel parce qu’il va vous donner du plaisir deux fois dans l’année ? N’hésitez pas et adoptez un Fothergilla. Un arbuste bien trop méconnu. Avec lui, on voyage jusqu’aux Etats-Unis et tout spécialement sur la côte sud-est. Il existe deux espèces sauvages mais très difficiles de culture. L’hybride Forthegilla intermedia 'Blue Shadow', lui, se cultive facilement en pleine terre comme en pot.