Le Fort Huachuca : l’étonnant paradoxe racial des soldats afro-américains à la 2e Guerre mondiale

De 1941 à 1945, 30.000 afro-américains s'entraînent dans un véritable ghetto urbain au Fort Huachuca, seul 'poste noir' du pays, à la frontière avec le Mexique. Pauline Peretz, maîtresse de conférences à l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis a analysé ce rapport singulier de l'Amérique à son armée.

Un véritable paradoxe. Les États-Unis s'engagent dans une guerre pour la démocratie en 1941 face à l'Allemagne nazie. Mais dans les états du sud, des lois raciales s'appliquent encore. Les fantassins de Huachuca subissent en plus de nombreuses discriminations : brimades et humiliations renforcées, entraînements dans des conditions particulièrement difficiles,...

L'armée US, méfiante à l’égard des soldats noirs qui pourraient retourner leurs armes contre le commandement blanc, et enfouie dans la croyance esclavagiste de leur prétendue lâcheté, en craint la mutinerie. L'état-major organise alors une ségrégation encore plus stricte que dans les camps d'entraînements qui regroupaient toutes les ethnies.