Le fort Eben-Emael, là où "l'histoire redevient vivante" !

Infos pratiques :

Le fort d'Eben-Emael est, pour quelques jours encore, en mode "fermeture hivernale", mais rouvrira ses portes dès ce vendredi 17 février !

Pour choisir parmi les différentes options de visite du fort, rendez-vous sur le site du fort d'Eben-Emael en cliquant ICI.

Vous y trouverez des visites (avec ou sans guides) individuelles, privées, de groupes, thématiques, scolaires.

La caserne souterraine est chauffée. La température dans les galeries est de 11°C. Prévoir un pull ou une veste et des chaussures de marche.

La caserne souterraine et le musée sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Certaines visites guidées sont possibles avec un fauteuil roulant, mais nécessitent une deuxième personne. La visite d'une casemate d'artillerie ou d'une coupole d'artillerie n'est pas possible avec un fauteuil roulant et n'est pas recommandée pour les personnes moins mobiles.



Adresse : Fort Eben-Emael A.S.B.L. : rue du Fort 40 – B-4690 Eben-Emael / Bassenge

Adresse mail : secretariat@fort-eben-emael.be

Tél.: 04/286.28.61

(Secrétariat fermé le dimanche et le lundi.)