Le Forest Sounds Festival revient pour une 6e édition le 3 septembre

Le festival gratuit Forest Sounds Festival revient pour une sixième édition le samedi 3 septembre, de 14 à 01h, dans le parc de l’Abbaye de Forest. Dix groupes, cinq performeurs et six DJs se partageront les trois scènes du festival. Et cette année, la fête prendra un peu les devants grâce à une pré-ouverture consacrée aux DJs le vendredi soir, de 18 à 23 heures.