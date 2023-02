Le Forem peine à attirer du monde dans ses formations

Atteindre un taux d’emploi de 80%, voilà la volonté du gouvernement fédéral d’ici 2030.

Avec un taux d’emploi actuel de 72%, le gouvernement a du pain sur la planche. Et l’une de ses premières tâches, selon la responsable "Actief Intérim" pour le Hainaut et le Brabant wallon, Stella Zumbo, et la députée wallonne MR Rachel Sobry, sera de réadapter les formations aux besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs.

"Si on compare les résultats de l’IFAPME avec ceux du Forem, on constate que quatre personnes sur cinq formées par l’IFAPME trouvent un emploi après leur formation parce que l’IFAPME fait cette démarche d’être sans cesse des allers-retours avec les entreprises. Les personnes qui se forment ont déjà un pied dans l’entreprise. Du côté du Forem par contre, c’est une personne sur cinq qui rejoint le monde du travail", affirme Rachel Sobry. "Je pense que l’on doit évaluer les formations qui sont proposées et les rendre plus adéquates aux demandes qui sont des deux côtés."