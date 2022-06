Le Forem met à jour la liste des métiers en pénurie: quinze nouvelles fonctions, voici les études qui y conduisent

Près d’un tiers de ces 31 nouveaux métiers appartiennent au secteur de l’Horeca, particulièrement touché par la crise sanitaire (commis de cuisine, réceptionniste hôtelier, serveur de bar-brasserie, …).

Comme en 2021, le secteur de la construction est le plus représenté avec un même nombre de métiers, 41, dont 4 qui n’apparaissaient pas dans la liste de l’année passée :

conseiller en énergie

manœuvre en construction

monteur en structures métalliques

peintre industriel

La lutte contre les pénuries passe principalement par la formation

Actuellement, 45 % des 192.000 demandeurs d’emploi ne possèdent pas de CESS. La formation est donc une porte d’entrée majeure vers une carrière dans un de ces métiers particulièrement recherchés. Le Forem propose près de 350 formations métier, dont 211 concernent des métiers en pénurie. Il est ainsi possible de se former en Wallonie à plus de 80% des 141 métiers de la liste avec le Forem.

Les formations sur-mesure ont le vent en poupe. Avec près de 50 formations " Coup de poing pénuries ", les entreprises optent de plus en plus pour cette solution de formation en alternance et de recrutement. Pour rappel, au minimum 80 % des demandeurs d’emploi ayant réussi la formation sont engagés via un CDI.

Voici les études qui mènent aux métiers actuellement en pénurie.