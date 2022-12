Le Forem dynamise ses offres d’emploi via une app et un nouveau service sur son site

Faire se rencontrer les employeurs et les demandeurs d’emploi, ce n’est pas très différent d’une agence matrimoniale. Il y a ce que les uns proposent et ce que les autres attendent, il suffit de faire "matcher" les deux. C’est l’idée du Forem, qui lance une app sur smartphone et un service supplémentaire sur son site internet.

Medhi suit une formation de chauffagiste. L’app du Forem se trouve désormais sur son téléphone : "on introduit notre localisation et le métier qu’on recherche. J’encode le mot-clé 'chauffagiste' et comme lieu 'Liège'. Je vois tout de suite qu’on en recherche un à Tihange. C’est un temps plein. Ici une autre entreprise demande un intérimaire et propose une option de durée indéterminée. C’est pas mal."

"Cette application mobile du Forem sert à trouver des offres d’emploi" confirme Marie-Christine Van Bockestael, l’administratrice générale du Forem. "Nous avons diffusé 525.000 offres depuis le début de l’année. Il y a des problèmes de tension sur le marché de l’emploi. Beaucoup d’offres ne sont pas satisfaites. Nous devons donc multiplier les canaux pour les remplir ces offres." Le Forem a décidé, pour y arriver, d’utiliser l’outil que nous avons tous en poche : le téléphone portable.

"Oui, ça m’intéresse" enchaîne Medhi, qui a 23 ans et est fiancé. "Pour se marier, il faut une situation stable. Ça fait maintenant cinq mois que je cherche du travail."

Le Forem a aussi fait évoluer son site internet, qui peut désormais faire "matcher" automatiquement le profil d’un chercheur d’emploi et l’offre d’un ou de plusieurs employeurs. Le chômeur précise ce qu’il cherche et ce qu’il sait faire. En face, l’employeur dit ce qu’il veut et ce qu’il propose. Le système informatique les fait se rencontrer automatiquement. Comme un "Tinder de l’emploi"