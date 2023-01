"Le football tournaisien : un siècle d’histoire et de folklore", l'exposition du MuFIm joue les prolongations

Aujourd’hui, le Royal Football Club Tournai, évoluant en Division 3, ne fait plus beaucoup parler de lui. Pourtant, par le passé, passions et ferveur footballistique ont secoué la Cité des cinq clochers. En 2002, le club tournaisien actuel naît de la fusion du Racing Club et de l’Union Sportive. Un épilogue inattendu pour ces deux équipes qui entretenaient une rivalité depuis près d’un siècle.

Les derbys ont marqué des moments mémorables du folklore de la région : défilés, chants, drapeau sur le local révélateur de la victoire, du match nul ou de la défaite… Le Musée de Folklore et des Imaginaires rend hommage à ces liesses d’autrefois dans une exposition dédiée. La machine à remonter le temps nous amène dans les gradins où drapeaux, écharpes et tifos s’agitent. On ne voit plus que du jaune et noir, du vert et rouge. Sur le terrain, des joueurs s’affrontent, le club catholique Racing et le laïc Union.

Pour parfaire cette ambiance nostalgique, le musée a constitué un groupe de travail avec d’anciens supporters. De leurs souvenirs précieusement conservés, une frise chronologique emmène les visiteurs le long de l’histoire de ces deux clubs, entre anecdotes et objets collectors. Des archives Notélé rediffusent sur tablettes ces matchs mythiques de Wallonie Picarde, rythmés par les commentaires de Luc Varenne.

Informations pratiques

L'exposition est prolongée jusqu'au 30 janvier

MuFIm – Musée de Folklore et des Imaginaires

Réduit des Sions, 32-36, B 7500 Tournai