Le football professionnel devant la justice européenne : la fin programmée de l’UEFA et de la FIFA ?

La justice européenne est actuellement saisie de 4 dossiers concernant principalement le football. Ce jeudi, l’Avocat Général rendra ses conclusions sur le double dossier ISL/ESL (voir article de mardi). En mars prochain, tombera celle sur le dossier Lior Refaelov. Mais deux affaires, dont on ne vous a pas encore parlé, suivent encore : le dossier Lassana Diarra (ex-joueur du Real Madrid, de Chelsea… et presque de Charleroi, auquel la FIFA réclame des sommes colossales au motif d’un transfert non-abouti) et l’affaire Swift Espérange (un club luxembourgeois bloqué par la réglementation de sa fédération grand-ducale, qui applique encore un régime de transferts antérieur à l’Arrêt Bosman).

N’en jetez plus, la coupe est pleine : le duo FIFA/UEFA fuite (et écope) de partout. Comment le tandem va-t-il dès lors se positionner dans le futur ? FIFA et UEFA vont-elles devenir des coquilles vides, ne servant qu’à encadrer les compétitions et à désigner les arbitres ?

"Je pense que les situations de la FIFA et de l’UEFA sont extrêmement différentes " réfléchit Jean-Louis Dupont. "La FIFA est une organisation mondiale, son champ d’action porte surtout sur les compétitions entre Equipes Nationales. Elle devra bien sûr respecter les décisions de la justice européenne pour le recours à un véritable juge étatique plutôt qu’à un passage obligé par le Tribunal Arbitral du Sport, mais son core business ne devrait pas être significativement impacté. Pour l’UEFA, en revanche, tout dépendra du contenu précis des arrêts de la Cour de Justice. Dans les années 80 et 90, au niveau national, les clubs se sont rebellés contre l’autoritarisme et le monopole de leur fédération nationale et ont créé leur ligue professionnelle, pour concevoir, commercialiser et gérer leur compétition. Après une période de tension, tout cela s’est gentiment décanté et stabilisé. Cette évolution n’a pas entraîné la disparition des fédérations nationales. Il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement au niveau européen et qu’on ne redéfinisse pas de manière similaire le rôle des clubs et de l’UEFA… pour peu que l’UEFA y mette du sien et accepte enfin l’Etat de Droit de l’Union européenne."