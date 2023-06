Le football pour redorer l'image de l'Arabie saoudite ? "L'argent ne suffit pas à créer une culture footballistique"

L’annonce est tombée ce mardi 6 juin, Karim Benzema va rejoindre le club saoudien d’AL-Ittihad. Après Cristiano Ronaldo, c’est le second joueur d’envergure qui signe en Arabie saoudite, d’autres joueurs devraient, eux aussi, suivirent dans les prochains jours. On parle notamment de N'Golo Kanté, mais aussi de Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos… Une belle poignée de joueurs qui ont marqué de leur patte l’histoire du football.

Si ces joueurs signent dans le championnat saoudien, ce n’est bien évidemment pas pour l’intérêt du championnat, mais bien pour des raisons financières. L’Arabie saoudite, en proposant des salaires défiants toute concurrence, a une réelle volonté de moderniser son image. " Ils copient ce que le grand rival, le Qatar, a fait, en pariant sur l’organisation de grandes compétitions sportives. Les Qataris espéraient que cela allait changer l’image du pays ", nous souligne Jean-Michel De Waele, sociologue du sport et professeur à l’ULB, au micro de Charles-Emmanuel de Wasseige.

Cette stratégie d’embellissement par le sport de haut niveau, Jean-Michel De Waele n’y croit pas. "On n’a jamais autant critiqué le Qatar que durant la Coupe du monde donc ce sont des idées toutes faites que de croire qu’il suffit de payer des stars très cher pour penser que l’image du pays s’améliore ou que le football là-bas s’améliore. On ne crée pas une culture footballistique comme cela. Ce sont des rêves désincarnés de toute réalité."

Selon lui, ces pays auraient plus à gagner en investissant ailleurs que dans le sport de haut niveau. “Si ces pays investissaient cet argent dans le développement de l’Afrique ou des causes sociales de développement humain, ils gagneraient bien plus d’influence dans le monde.”

Tout comme le Qatar avec la coupe du monde 2022, les Saoudiens ont indiqué leur intérêt pour organiser le mondial 2030. C’est une stratégie que le gouvernement chinois avait déjà eue par le passé. “La Chine a aussi, à un moment, investi massivement dans le football. L’idée du président Xi Jinping était de faire de la Chine une puissance au niveau footballistique et organiser la Coupe du monde 2030, mais elle s’est complètement plantée. Elle n’est toujours pas capable de se qualifier pour un Mondial”, ajoute Jean-Michel De Waele.

Si la Coupe du monde avait, malgré tout, pointé du doigt les différents problèmes liés au Qatar, il faut avouer qu’on en parle beaucoup moins depuis la fin de ce mondial. “Oui, les droits humains là-bas se sont un peu améliorés avant le Mondial” ajoute Jean-Michel De Waele “une fois que les caméras de télévision sont tournées vers un autre drame, plus personne ne fait attention. Qu’il y ait une forme de volonté de moderniser le pays avec plus de droits pour les femmes, un peu moins de restriction, sans doute, mais de là à ce que l’Arabie saoudite devienne un pays qui respecte les droits humains d’ici quinze, vingt ans, j’ai des grands doutes. On n’a pas un seul exemple où le football a permis de démocratiser un pays”.

Il est important de souligner qu’avant d’investir, à coup de gros billets, dans le championnat saoudien, un fond saoudien avait déjà racheté en 2021 le club mythique de Newcastle United en Angleterre. Newcastle est, depuis lors, devenu le club le plus riche du monde avec pas mois de 400 millions d’euros.