Le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est toujours les mêmes qui gagnent

D’abord rempli de passionnés, le sport est un formidable vecteur d’émotions. Quand une surprise émerge, celles-ci sont décuplées. Mais, depuis plusieurs saisons, le football européen tend malheureusement à perdre de sa saveur devant des résultats qui se répètent inlassablement.

L’Italie est le seul bon élève actuellement puisqu’elle vient de couronner trois champions différents : l’Inter, l’AC Milan et Naples. Mais, il ne faudrait pas oublier l’hégémonie de la Juventus dans la décennie précédente qui avait raflé neuf Scudetti de suite. Contrairement aux autres championnats, aucun club ne semble vraiment au-dessus du lot, ce qui pourrait offrir du beau spectacle les prochaines saisons.

Si le champion allemand et, dans une moindre mesure, l’anglais, ont offert un final haletant, le résultat a sans doute déçu les amoureux des surprises et des rebondissements. Depuis une bonne dizaine d’années, une poignée des clubs se disputent les titres et rien ne semble vraiment pouvoir endiguer cette dangereuse glissade.

L’exemple le plus frappant est bien évidemment celui de l’Allemagne où le Bayern a décroché un onzième titre consécutif de champion, améliorant encore son propre record dans le top 5 européen. Pourtant, le club bavarois avait presque tout fait pour céder son flambeau. Des crises pendant une bonne partie de la saison qui ont coûté la place de Julian Nagelsmann, des problèmes au sein de la direction sportive, l’absence d’un vrai buteur après le départ de Robert Lewandowski, le pire total de points depuis 2011 (71) et une position au classement derrière Dortmund avant la dernière journée alors que le BVB affrontait Mayence qui n’avait rien à jouer. Mais cela n’a pas suffi pour le Borussia qui s’est effondré au moment le plus inattendu.

De ce côté-là, la Ligue 1 n’est pas en reste avec neuf titres du PSG en onze saisons. Malgré un exercice qualifié de calamiteux par la presse française et des polémiques presque hebdomadaires, le club de la capitale a réussi à s’en sortir. S’il a fallu un énorme Monaco en 2017 et un remarquable Lille en 2021 pour contrecarrer les plans parisiens, ces deux exploits restent des anomalies dans un championnat dont la première question n’est plus de savoir qui sera champion, mais qui terminera premier… derrière le PSG.

Le cas de la Premier League n’est pas si différent. Oui, le suspense est bien plus présent. Oui, plusieurs grosses écuries peuvent décemment rêver du titre mais, dans les faits, le célèbre Big Four, devenu Big Six et même Big Two devient, de plus en plus, le Big One. Avec un effectif composé de joueurs exceptionnels, même sur le banc, et une manne financière presque inépuisable, Manchester City est en train de marcher sur la concurrence et vient de remporter son cinquième titre en six ans, une première pour un club dans l’histoire de la Premier League moderne. Pendant plusieurs saisons, le Liverpool de Jürgen Klopp a été merveilleux à suivre mais n’a pourtant remporté qu’un seul titre. Arsenal a fait rêver beaucoup de monde cette saison mais n’a pas su tenir la distance d’une équipe gavée au succès mais qui ne s’en lasse jamais. Si Leicester a réussi un exploit majuscule en 2016, Pep Guardiola n’était pas encore en Angleterre où sa machine désormais si bien huilée ne laisse que des miettes à ses concurrents.

En Espagne, le mal est également profond. En 19 saisons, seuls trois clubs ont été sacrés. Si on enlève l’Atlético et ses deux titres (2014 et 2021), tout s’est joué entre le duopole Barcelone-Real Madrid. Si les deux mastodontes ont offert au public des batailles épiques par le passé et continueront encore à le faire, il faut bien admettre que l’exotisme manque. Sans prendre de risque, il est presque acquis que la prochaine édition n’échappera pas à l’un des deux, malgré les problèmes financiers d’un côté et le départ de son capitaine et buteur de l’autre.