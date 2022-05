Le football belge et Annelies Verlinden lancent un plan d’action "Ensemble pour un football sûr" dès la saison prochaine

La Pro League, l’Union belge de football et le SPF Intérieur ont présenté jeudi à Malines le plan d’action "Ensemble pour un football sûr", dont le but est de "garantir que les matches de football puissent se dérouler dans des conditions sûres et agréables".

"La nouvelle approche repose sur trois principes de base : augmenter les chances d’être arrêté en cas d’infraction, appliquer et suivre les sanctions plus rapidement ainsi que mettre en œuvre une approche uniforme des incidents dans tous les stades. Pour y parvenir, tous les acteurs du monde du football doivent prendre leurs responsabilités", déclare la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, qui avait demandé de réévaluer la politique de sécurité dans et en dehors des stades à la suite des divers incidents survenus ces derniers mois dans le football belge.

Ce plan d’action, fruit d’une collaboration entre la police et les clubs professionnels de football, prendra effet la saison prochaine.

"Si nous voulons faire évoluer le football et accueillir de nouveaux supporters dans nos stades, une expérience de match sûre constitue le point de départ", affirme Lorin Parys, le CEO de la Pro League.

En concertation avec les supporters, la Pro League va notamment examiner la possibilité de lancer "un projet pilote concernant l’utilisation sûre et réglementée d’engins pyrotechniques", selon Lorin Parys. "Mais nous serons également sévères avec ceux qui mettent les autres en danger. Ainsi, nous prévoyons des sanctions uniformes et sévères qui vont jusqu’à une interdiction de stade à vie pour les récidivistes. En outre, nous nous concentrerons sur le renforcement du contrôle d’accès avec des tickets nominatifs, les investissements dans les infrastructures et la technologie et l’application rapide. Désormais, nous déciderons en externe des exclusions civiles et le ferons dans un délai de 25 jours ouvrables, recours compris".