Le football belge bientôt sous bannière américaine ? Pour cet économiste du sport "cela peut arriver très vite…"

Courtrai vient d’être acquis par le Kaminski Group, un fonds immobilier américain déjà propriétaire du club grec de Panaitolikos et qui lorgne Everton comme club faîtier de son réseau. Auparavant, Ostende et Beveren avaient déjà basculé dans des mains américaines, avant que le Standard ne soit racheté, l’an passé, par le groupe 777. De la même manière, Thierry Dailly (RWDM) avait revendu 75% de ses parts à l’homme d’affaires John Textor, déjà propriétaire de l’Olympique Lyonnais, Crystal Palace et Botafogo. Enfin, Lommel est en partie US via les actionnaires du City Group et le Club Bruges (en vente depuis quelques semaines) a cédé 23% de ses parts en 2021 au fonds américain Orkila Capital.

" Il y a eu la vague russe, les Pays du Golfe, la vague chinoise, les Turcs, les Thaïlandais, les Indonésiens, les Géorgiens, les Malaisiens… " poursuit Jos Verschueren. " Et aujourd’hui, ce sont les Américains qui prennent la tête du peloton. (sic) N’oubliez pas que le Mondial se joue chez eux en 2026 et qu’ils veulent occuper le marché, y compris mondial. Ils ont fait venir Messi à Miami pour porter le produit soccer en interne, le prix des abonnements a déjà décuplé… mais à l’extérieur aussi, ils agissent. Pour eux, investir dans le football européen est " peanuts " (sic) par rapport aux investissements requis par le basket NBA, le base-ball ou le hockey NFL : on est là sur une autre planète ! Après, c’est une vague qui peut disparaître aussi vite qu’elle n’est arrivée : le foot est un jeu mais pour eux, c’est… investir dans le foot qui est un jeu ! Je pense tout de même que les investisseurs américains garantissent une plus grande transparence. Par exemple, on a vu avec les Chinois de l’Inter Milan que tout était opaque : ils n’ont jamais amené les investissements promis, notamment en cryptomonnaie… et à l’arrivée, vous avez une double faillite. Alors oui, il y a toujours ce risque, à force d’investissements surdimensionnés, que la bulle de foot explose un jour… mais il faut aussi constater que depuis des années, le foot est le seul secteur industriel où on peut être en faillite permanente… sans pour autant disparaître. En fait, le modèle du foot est celui de la fuite en avant en mode survie… "