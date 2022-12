Le football au cinéma : "Ce qu'il manque, c'est un chef-d'œuvre"

Dans le Déclic Sports, Julie Morelle reçoit Gilles Goetghebuer, venu parler du football au cinéma.

Quelle place le cinéma réserve-t-il au football ? Pour introduire le sujet, Gilles Goetghebuer présente le livre Sport et Cinéma de Julien et Gérard Camy. Ce père et son fils ont recensé tous les films sportifs, peu importe la discipline. En ce qui concerne le football, ils en ont compté 270.

270 films, ça parait beaucoup mais compte tenu de la place et des passions que le foot génère dans la société, ce n’est peut-être pas autant qu’on pourrait le penser. Ce qu’il manque, c’est un chef-d’œuvre, un film qui permettrait d’éprouver cet amour pour le football ou du moins comprendre les passions qu’il génère et ça, on ne le trouve pas.

"Selon moi, celui qui se rapproche le plus du chef-d’œuvre est La vie est un miracle d’Emir Kusturica" rajoute Gilles Goetghebuer. Il évoque aussi des anecdotes de tournage, avec notamment le film Coup de tête de Jean-Jacques Annaud sorti en 1979. Dans celui-ci, Patrick Dewaere incarne un footballeur talentueux. Un joueur de l’AJ Auxerre ayant été invité sur le tournage en tant que conseiller témoigne que l’acteur était en réalité un piètre sportif qui "ratait tout" et dont chaque action laissait présager qu’il allait se "casser une jambe".

A nous la victoire de John Huston met en scène Sylvester Stallone aux côtés de Michael Caine. Les deux acteurs, loin d’être des spécialistes du ballon rond, ont fait venir de vrais footballeurs professionnels. On y retrouve Pelé, Bobby Moore mais aussi le Belge Paul Van Himst.

Parmi les films basés sur l’univers du football, on retrouve aussi un ovni : Tom Foot. Sorti en 1973 et réalisé par le suédois Bo Widerberg, il raconte l’histoire d’un enfant de 6 ans surdoué se retrouvant en équipe nationale et faisant briller la Suède en Coupe du Monde. Le réalisateur met en scène un décalage entre le spectacle sportif et l’intimité de ses acteurs à travers une belle fable footballistique.