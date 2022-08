Le foot ukrainien reprend après 6 mois d’arrêt

Cette reprise est donc symbolique mais elle est aussi risquée et a nécessité de nombreuses adaptations.

Les matchs se joueront à huis clos, uniquement à Kiev et dans l’ouest du pays, après avis positifs des administrations militaires. Le ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports, Vadym Gutzeit, l’a précisé il y a un mois sur les réseaux sociaux, à la moindre alerte, les acteurs du jeu devront rapidement se mettre à l’abri. "Pendant les raids aériens, les matchs seront interrompus et les joueurs, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri. La présence de représentants des administrations militaires locales, des équipes médicales et du service d’urgence de l’État est obligatoire".