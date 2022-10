Le foot pro belge au bord du gouffre, Anderlecht champion des pertes financières

Les chiffres donnent le tournis, le bilan comptable des équipes de Pro League n’est pas très réjouissant à voir.

Le club le plus "sain" c’est le Racing Genk, avec un revenu net cumulé de 49,63 millions d’euros, lors des 5 dernières années. Derrière, on retrouve le Club de Bruges (33,15 millions d’euros) et à la quatrième place, le Sporting de Charleroi avec 14,66 millions d’euros.

Seraing est à zéro… et les 13 autres clubs de D1A sont dans le rouge. Le cancre de la classe c’est Anderlecht, avec 97 millions d’euros de perte financière. Le Standard est quinzième de ce classement peu reluisant, avec un trou de 33,08 millions.