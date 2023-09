Le foot, ça se joue à 11 contre 11 et à la fin c’est l’Allemagne qui gagne, ou pas

Ce qui inquiète le plus, c’est le niveau de jeu affiché par l’équipe de Flick. D’où ce constat posé par Rudi Völler, nommé directeur sportif au sein de la Fédération allemande (DFB), samedi soir : "On n’est plus au premier niveau en Europe".

Et le milieu de terrain Ilkay Gündogan, promu capitaine de l’Allemagne, d’ajouter : "On doit peut-être dire qu’actuellement, du point de vue du jeu, on n’est pas du niveau d’une équipe comme celle que l’on a jouée ce soir. Les prétentions s’éloignent de la réalité."

Ce niveau est d’ailleurs en baisse depuis plusieurs grandes compétitions. Présente dans le dernier carré de toutes les mondiaux ou euro de 2006 à 2016, l’Allemagne reste sur d’énormes désillusions. Dernières de son groupe à la Coupe du monde 2018, 3e en 2022 au Qatar, son meilleur résultat reste un huitième de finale à l’Euro en 2021.

Réputée par le passé pour ses équipes de jeunes, l’Allemagne traverse une profonde crise de sa formation. Vice-championne olympique à l’été 2016 à Rio, elle n’a pas passé le premier tour à Tokyo cinq ans plus tard.

Pire, en Espoirs, le fiasco de l’Euro-2023 (élimination dès la phase de groupes) signifie l’absence de l’Allemagne au tournoi olympique en 2024 à Paris. Et le titre européen décroché cet été chez les moins de 17 ans face à la France ne vient qu’apporter un peu de baume au cœur.

Un limogeage serait une nouveauté pour la fédération allemande. Aucun des dix prédécesseurs de Flick n’ont été remerciés, malgré certains fiascos. Ainsi, Berti Vogts, Erich Ribbeck et Rudi Völler avaient démissionné de leur plein gré en 1998, 2000 et 2004, après des échecs en Coupe du monde ou à l’Euro.

Un limogeage qui pourrait arriver d’ici à une semaine en cas de mauvais résultat mardi soir face à la France ? Car l’Allemagne reçoit à Dortmund l’équipe vice-championne du monde en 2022 qui n’a plus encaissé le moindre but depuis cinq rencontres officielles. De quoi enterrer encore un peu plus les espoirs allemands ?