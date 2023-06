Le foot belge assure le spectacle : la Pro League et la Challenger Pro League dans le Top 5 des championnats où on marque le plus.

C’est devenu une triste habitude chez certains supporters depuis quelques années : taper sur la qualité intrinsèque du football belge et sur un championnat qu’ils estiment trop peu spectaculaire ou trop difficile à comprendre.

Cette saison, cependant, le rush final incroyable entre Genk, l’Antwerp et l’Union pourrait avoir mis tout le monde d’accord et permis de réconcilier, même les plus fidèles détracteurs, avec le football belge. Dans les chiffres aussi, d’ailleurs, cette superbe saison pour le football belge s’est traduite.

La preuve, la Jupiler Pro League figure dans le Top 3 des ligues les plus prolifiques en Europe. Avec 3,05 buts par match en moyenne, le championnat belge pointe à la 3e place, juste derrière l’Eredivisie (3,06 buts/match) et la Bundesliga, hégémonique leader (3,17 buts/match).

Plus surprenant, notre D1B, la Challenger Pro League figure, elle, à la 4e place de ce classement avec pile trois buts par match en moyenne. Le championnat autrichien clôt, lui, le Top 5 (2,96 buts par match). Pas de trace cependant de la Premier League, de la Serie A ou de la Liga...