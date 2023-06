Le foot autrement : notre long format multimédia pour tout savoir sur le cécifoot, du football pour déficients visuels

Les joueurs déficients sont assistés par des acteurs voyants sur et autour du terrain. Le gardien, l’entraîneur ainsi qu’un guide placé derrière le but. Le terrain de cécifoot est divisé en trois zones de guidage. En défense, le gardien peut donner des consignes pour placer ses défenseurs. Au milieu, c’est l’entraîneur. Et en zone offensive, un dernier guide se situe derrière le but adverse. Il annonce aux attaquants la distance qui les sépare du but, et leur donne des indications précises pour les aider à marquer (4).

"Pour le reste, c’est du football classique", précise Jean-Michel Bertinchamps, capitaine de l’équipe carolo.