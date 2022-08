Le fonio : une céréale dont la culture n’exige que très peu d’eau.

Ce n’est pas du couscous. Ce n’est pas non plus du boulgour ou du quinoa. Mais, on se rapproche esthétiquement de toutes ces graines. Distinguée par deux sortes, l’une blanche et l’autre noire (moins répandue), cette céréale est cultivée en Afrique de l’Ouest depuis 5000 ans. C’est une forme de millet. Elle est même l’une des premières graines que le Continent noir a commencé à produire. Son existence n’est donc absolument pas nouvelle. D’après les données statistiques de la FAO, l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies, la production de fonio s’est élevée à 700.000 tonnes, sur une superficie de 920.000 hectares, en 2019.

Si l’on en parle de plus en plus, c’est parce que sa culture est parfaitement adaptée aux zones de production arides. Elle existe en Guinée, au Mali mais aussi au Sénégal, au Togo ou au Burkina Faso.

Entre le Sahara et l'Afrique centrale, le fonio se plaît à pousser sur un sol peu profond, sablonneux et même rocailleux.

Surtout, sa culture fonctionne dans un climat très peu arrosé. Selon les données de l’association ICVolontaires, qui met en place des programmes humanitaires, environnementaux et sociaux en Afrique de l’Ouest, la céréale peut pousser dans les vallées de zones où il ne pleut pas beaucoup puisqu'elle se nourrit des eaux de ruissellement. On compte sur elle lorsque les réserves d’autres céréales s’amenuisent et que l’on attend une prochaine récolte. D’un point de vue agricole, le fonio est également intéressant parce qu’il peut pousser sur des terres fatiguées par les cultures à répétition.