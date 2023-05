Le Fonds du Logement de la Région bruxelloise réduit les conditions d’accès au crédit hypothécaire

Le Fonds du Logement de la région Bruxelloise a octroyé 1180 crédits hypothécaires en 2022. Mais depuis plusieurs mois : "Le Fonds fait face à une forte augmentation de la demande, ce qui l’oblige à revoir ses conditions d’accès au crédit hypothécaire". Dans un communiqué publié ce mardi, le Fonds du Logement annonce qu’à partir de ce 2 mai, seuls les ménages bruxellois qui sont dans les barèmes de revenus du logement social, seront éligibles au crédit hypothécaire acquisitif et ECORENO du Fonds. Une décision prise afin de soutenir les ménages bruxellois les plus précarisés et qui sera d’application jusqu’au 31 décembre 2023.

A partir du 2 mai, la situation sera donc la suivante :

Le crédit hypothécaire acquisitif sera réservé aux ménages dont les revenus correspondent aux barèmes du logement social. Les taux restent dans une fourchette de 3,25 à 5%.

Le crédit ECORENO hypothécaire sera réservé aux ménages dont les revenus correspondent aux barèmes du logement social. Les taux restent à 1,5 ou 2,5%.

Pour le crédit ECORENO à la consommation, les conditions d’accès restent identiques. Les taux seront à 1,5 ou 2,5%.

Pour rappel, les conditions du Fonds permettent de contracter un crédit hypothécaire sur une durée allant jusque 30 ans et d’emprunter jusqu’à 120% de la valeur de l’habitation. Ces conditions restent inchangées.