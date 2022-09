Le fonds de reconversion Noshaq s’apprête à distribuer des dividendes pour la première fois de son histoire

4% !

C’est le dividende que Noshaq devrait distribuer à ses actionnaires, lors de l’approbation définitive de ses comptes, en novembre. Les résultats actuels laissent penser à un bénéfice avant impôts de dix millions. Une somme qui suffit largement. Il faut dire que ces 4% figurent, pour les cinq prochaines années, dans un pacte conclu avec les partenaires, notamment des banques, qui ont souscrit à une augmentation massive de capitale, voici quelques mois. Selon l’administrateur délégué Gaetan Servais, cette insolente santé, qui contraste avec l’ambiance économique plutôt morose, provient de la sélectivité des secteurs d’intervention, notamment les biotechnologies.

De l’immobilier à Droixhe…

Le groupe poursuit par ailleurs son développement immobilier : la Grand Poste, le Fiacre, l’hôtel de Copis, Madeleine, dans le centre de Lioège, ou encore LegiaPark, et puis encore de fortes ambitions à Droixhe, avec déjà une participation dans le montage financier pour les futures Halles des Foires, et des discussions en cours, notamment avec la société d’informatique NSI, pour un vaste parc de bureaux, mais pas seulement, pour accueillir des entreprises et des centres de formations aux services logiciels.

…et à Verviers

La reconversion des anciennes usines d’ouate de coton Martin-Frères, à lauqelle Noshaq a décidé déjà de participer, ne devrait pas rester un cas isolé. A la suite des inondations, le bassin de la Vesdre est devenu l’un des points particuliers d’attention, ce qui se concrétise, par exemple, par la recherche de partenaires pour développer le centre de la cité lainière, notamment l’ancien Grand Bazar. De là à imaginer que Noshaq pourrait intervenir pour prendre le relais du projet CityMall, c’est un pas que personne ne franchit. La réponse est catégoriquement non.