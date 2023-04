Le fonds d’investissement Noshaq devient-il une sorte de "Nethys du XXIe siècle" ?

Jusqu’où Noshaq va-t-il gonfler son importance et son influence ? Lancé dans les années quatre-vingt comme un outil public de reconversion du bassin sidérurgique, il est devenu, au fil du temps, un organisme mixte qui garantit une rentabilité de 4% à ses actionnaires, notamment aux groupes financiers et aux partenaires privés qui ont souscrit à son capital. Au point de commencer à envisager son entrée en bourse ? "Ce n’est pas à l’ordre du jour dans l’immédiat, mais dans trois ou quatre ans, lors du prochain plan stratégique, ça peut entrer dans les discussions" répond Gaëtan Servais, son directeur général, dans cet épisode de Liège en Prime.

Il se livre à un passage en revue des divers secteurs d’intervention, des biotechnologies au numérique, sans oublier l’agroalimentaire ou l’immobilier. Sans éluder les échecs, comme la société pharmaceutique Mithra ("Ce n’est pas un échec, ce sont des produits de santé féminine de qualité, mais sous commercialisés, il faut redresser les ventes, nous y croyons toujours"), ou les dossiers en déliquescence comme le Val Saint-Lambert, le Crown Plaza ou les faillites de Digital Graphics : "C’est normal de prendre des risques, c’est normal de subir une part de sinistralité, l’essentiel, c’est d’équilibrer…"

Mais où donc va s'arrêter Noshaq ?

Avec une présence physique de plus en plus marquée dans le paysage de la cité ardente, à la Grand Poste, au Fiacre, à l'îlot Madeleine ou à Droixhe, Noshaq n'en finit pas de se déployer. Est-il occupé à devenir une sorte de Nethys ? Gaëtan Servais s'en défend, et il plaide la rigueur des règles de gouvernance qu'il s'applique.