Le fonds d’investissement " 777 Partners " en pole pour l’achat du Standard

Le club italien, le "Genoa Cricket and Football Club de son nom officiel, a été créé en 1893, soit cinq ans avant le Standard. C’est un club de tradition, neuf fois champion d’Italie. Un titre de moins que le Standard.

Mais il existe un autre point commun entre les deux villes concernées : la présence d’un aéroport et cela a un sens économique pour les investisseurs. Car "777 Partners" est propriétaire d’une flotte de 42 Boeings et entend encore se développer dans le secteur de l’aviation. 777 est aussi présent dans le domaine du marketing et des droits d’événements sportifs ainsi que dans le club de basket des "Lions de Londres".

Le 21 décembre dernier, quelques semaines après le rachat de Genoa, Juan Arciniegas, le directeur général de "777 Partners", avait donné une longue interview à nos confrères de " RMC Sport ".

Morceaux choisis :

" Nous essayons toujours de trouver des actifs sous-développés que nous pouvons aider à développer. "

" Nous ne sommes pas des investisseurs à court terme. Nous n’avons pas à dégager une rentabilité pour des personnes extérieures à un moment précis, cela ne dépend que de nous".

" Nous pensons qu’il y a beaucoup d’intérêts à avoir plusieurs clubs […] Avoir des mêmes équipes qui ont la même idée de jeu, la façon de jouer, de s’entraîner. Cela peut permettre à des joueurs de passer d’un club à l’autre sans besoins de temps d’adaptation très long. Cela a beaucoup d’avantages. On peut aussi centraliser le "scouting".

Un moment intéressés par le club de Saint-Etienne, les Américains ont acheté il y a une semaine le club brésilien de Vasco de Gama. Aujourd’hui, ils auraient donc jeté également leur dévolu sur le Standard, un club en difficulté sportive et financière. "777 Partners" (à ne pas confondre avec la société de jeux en ligne " Casino 777 ") semble avoir les reins solides financièrement puisque son total d’actifs est estimé à 300 milliards d’euros.